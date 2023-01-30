بغداد.. تحرير فتاة اختطفت منذ 15 يوماً وانتشال جثة رجل قضى بـ"قناة الجيش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتحرير فتاة مختطفة في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني جثة رجل قضى في مشروع "قناة الجيش".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الشرطة الاتحادية في الغزالية، حررت الفتاة بعد أكثر من 15 يوماً على اختطافها في مربع قاعة عبلة، وسلمتها وخَاطفِيها إلى مركز شرطة الغزالية".

إلى ذلك، انتشلت فرق إنقاذ الدفاع المدني، جثة رجل من مشروع ماء القناة (قناة الجيش) بجانب بغداد الرصافة، وسهلت نقله إلى دائرة الطب العدلي".