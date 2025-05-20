بغداد تحتل المراتب الاخيرة بين المدن الأكثر أماناً في العالم

شفق نيوز/ احتلت بغداد المراتب الاخيرة لأكثر المدن أماناً في العالم، بحسب مجلة ceowold الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "أكثر مدن العالم أمانًا تتميز بمعدلات جريمة منخفضة، مما يجعلها مثالية للسياح والمقيمين على حد سواء. تساهم عوامل مثل إنفاذ القانون القوي، والإجراءات الأمنية، واستقرار الحكومات في ارتفاع مستويات الأمان في هذه المدن".

عالميا جاءت ابو ظبي من اكثر المدن امانا في العالم لعام 2025 من اصل 300 مدرجة بالجدول حيث حصلت على درجة 97.73 من أصل 100، تليها تايبيه عاصمة تايوان بحصولها على 97.5 درجة، تليها الدوحة عاصمة قطر بحصولها على 97.35 درجة، تليها إمارة عجمان الإمارات بحصولها على 97.04 درجة، تليها دبي الإمارات بحصولها على 97.03 درجة، تليها راس الخيمة الامارات بحصولها على 96.98 درجة.

ووفقا للتقرير، فإن مدينة "المسكات عنب طيب الشذا" دولة عمان جاءت سادسا بحصولها على 96.93 درجة، تليها مدينة لاهاي في هولندا سابعا بحصولها على 96.89 درجة، ومن ثم جاءت مدينة برن السويسرية ثامنا بحصولها على 96.79 درجة، وجاءت مدينة ميونيخ الألمانية تاسعا بحصولها على 96.67 درجة، وجاءت مدينة تروندهايم النرويجية عاشرا بحصولها 96.15 درجة .

واشارت الى ان العاصمة بغداد جاء بالمرتبة 264 لأكثر المدن أمانا في العالم بحصولها على 57.77 درجة .

وذيلت مدن شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، و كامبيناس في البرازيل الدول العالم بأكثر المدن غير الآمنة بحصولها على 53.49 و 53.73 على الترتيب.