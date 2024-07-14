بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً لمكافحة المخدرات في 22 تموز الجاري

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات بالعاصمة بغداد في 22 تموز الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "جهودنا في مجال مكافحة المخدرات مستمرة في عدة نواحي، الناحية الأولى هي عملية التوعية والتثقيف، والناحية الثانية هي التعاون الدولي".

وأوضح ميري قائلاً: "نحن نتعاون مع كل دول الجوار الجغرافي وغيرها، كون هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، لذلك، وسعنا عملياتنا في هذا الجانب ولدينا توافقات كثيرة".

وأضاف: "في 22 تموز، سيكون هناك مؤتمرا مهما في بغداد يتعلق بجريمة المخدرات على مستوى وزراء داخلية من دول الجوار وغير الجوار، سيحضرون إلى بغداد للمشاركة في هذا المؤتمر"، موضحا "في زيارتنا الأخيرة للكويت، كان ملف المخدرات من أهم الملفات التي تمت مناقشتها".

وبين ميري أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت الداخلية العراقية من ضبط مواد مخدرة بكمية إجمالية بلغت طنًا و822 كيلوغرامًا، وتضمنت هذه المواد الكريستال، الترامول، الحشيش، الأفيون، الهيروين، والكوكايين، مما أظهر انخفاضًا بنسبة 4% في جرائم المخدرات مقارنة بالأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، كما تم القبض على 7,705 متهمين في مجال جرائم المخدرات.

وفيما يخص الأحكام القانونية، أوضح ميري، أنه تم إلقاء القبض على 1,435 تاجر مخدرات، بالإضافة إلى 198 متهمًا بقضايا قانونية أخرى، و147 تاجرا دوليا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مبينا أن العدد الإجمالي للأحكام الصادرة بحق المدانين خلال هذه الفترة بلغ 72 حكم إعدام و119 حكما بالسجن المؤبد على تجار المخدرات، مقارنة بخمسة أحكام إعدام فقط في السنوات السابقة، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في جهود وزارة الداخلية العراقية لمكافحة المخدرات.