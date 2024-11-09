بغداد تتأهب أمنياً لاحتضان الزعماء العرب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن وزيرها عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم السبت اجتماعاً في مقر الوزارة، حضره عدد من القادة الأمنيين، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين انعقاد القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن الاجتماع تناول جميع فقرات جدول أعمال الأمن، حيث تم اتخاذ قرارات لضمان نجاح عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية خلال هذه المناسبة.

وأكد وزير الداخلية أن استقبال بغداد للملوك والرؤساء وقادة الوفود العربية يعد امتداداً لنهج الحكومة العراقية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في التكامل مع المحيط العربي وتعزيز دور العراق كركيزة للسلام والاستقرار والعمل المشترك.

كما تخلل الاجتماع نقاشات تهدف إلى تأمين الأجواء المناسبة لإنجاح هذه القمة العربية المرتقبة، وفق البيان.

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في أيار بعام 2023.

واعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.

وأكد السوداني أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً التزام العراق بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.