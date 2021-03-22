بغداد تتهيأ أمنياً للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ ترأس قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، يوم الاثنين، المؤتمر الدوري للُجنة انتخابات بغداد، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية الميدانية والاستخبارية والخدمية ‏والإعلامية.

وأكد بهجت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تهيئة ايجاز بأهم الخطوات التي تم انجازها من قبل هذه اللجان ‏خلال الفترة الماضية لغرض عرضها أمام أنظار اللجنة العليا".

وشدد على أن "تكون القطعات المخصصة لتأمين حماية مراكز الاقتراع و‏التسجيل بأعلى مستوى من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه تعكير صفو العرس الانتخابي وإبعاد كل ما هو مؤثر على سير الانتخابات، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة قاطع المسؤولية بنصب كاميرات ليلية ونهارية".

ودعا بهجت اللجنة الإعلامية الى "القيام بحملات توعوية وحث المواطنين على ‏تحديث بطاقة الناخب، كذلك تهيئة قوة لحماية مكاتب ومخازن المفوضية، مع ضرورة ‏عقد مؤتمرات تنسيقية للجان الفرعية واللجان المنبثقة منها ميدانياً".‏

من جانبهم قدم رؤساء اللجان الفرعية الأربع إيجاز عن عمل وواجبات اللجان ‏المكلفين بها.