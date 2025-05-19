بغداد تتخذ إجراءات "احترازية" لتأمين موسم حصاد القمح والشعير

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، اتخاذ إجراءات "احترازية"، خلال موسم حصاد القمح والشعير، لتأمين الانسيابية في حركة التسويق وحماية مخازن الحبوب.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تزامناً مع انطلاق موسم حصاد محصوليّ القمح والشعير لعام 2025، اتخذت قيادة العمليات ضمن الخطط المرسومة لموسم الحصاد ومن خلال قطعاتها الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدد من الإجراءات التي من شأنها تأمين الحماية للحقول الزراعية وتوفير المعدات الاختصاصية لتسريع عملية الحصاد وتسهيل حركة العجلات خلال مرورها السيطرات الرئيسية لحين وصولها إلى مخازن الحبوب السايلوات".

وأضافت، أن "هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على المحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني".

هذا وعادت حرائق حقول القمح لتلتهم مساحات زراعية واسعة في عدد من المحافظات، وسط تصاعد المخاوف من اتساعها تزامناً مع موسم الحصاد، بينما تلوح الشكوك حول وجود حرائق مفتعلة.

واندلع حريق كبير في مساحات مزروعة بمحصول القمح، فجر اليوم الاثنين، على أطراف مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، في وقت هرعت فيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة.