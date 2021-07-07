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بغداد.. أب أُسرة يحتضن رجل إطفاء أنقذ طفلتيه وزوجته من النيران

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T11:59:23+0000
بغداد.. أب أُسرة يحتضن رجل إطفاء أنقذ طفلتيه وزوجته من النيران

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء، عن إنقاذ اسرة تعرضت شقتها لحادث حريق في مجمع الصالحية السكني وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها من انقاذ عائلة مكونة من ام وطفلين بعد احتراق شقة سكنية في الطابق 15 لبناية في مجمع الصالحية السكني وسط بغداد".

واوضحت، أن "فرق الاطفاء استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل إخراج العائلة بسلام أولاً مع تقديم الإسعافات الأولية نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة ثانياً".

واتمت فرق الدفاع المدني وفقا للبيان، "أعمالها واخمدت النيران ومنعت اتساع الحادث الى الشقق السكنية المجاورة".

كما سجلت الفرق إصابة احد منتسبيها بحالات اختناق شديد بعد ان نفذ عملية الاقتحام المباشر وسط النيران وجازف بحياته من اجل انقاذ الأطفال واخراجهم بسلام".

وتابع البيان أن "أب الاسرة احتضن المنتسب الذي تعرض للاختناق وهو يجهش بالبكاء ويتمتم بكلمات الشكر لرجال الدفاع المدني".

ولفتت المديرية الى أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل الشقة مما اشعل الحريق بادئ الامر".

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