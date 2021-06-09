بغداد.. "أبو جوهرة" ومتهمون آخرون في قبضة قوات الأمن

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بالارهاب يدعى "أبو جوهرة"، إضافة إلى مطلوبين آخرين بتهم مختلفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤ /١ إرهاب المكنى (أبو جوهرة) يسكن قضاء الفلوجة ويتواجد عند أقاربه في منطقة الغزالية".

وأضافت، "كما القت قوة من الواء (٥٩) وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب شمالي بغداد، فيما تم ضبط أسلحة غير مرخصة واعتدة خلال تنفيذ عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع الكرخ".

وأشارت إلى أن "قوة من لواء (27) ألقت القبض على متهمين اثنين بالتزوير، وضبط بحوزتهما مبلغ (3000000) مليون دينار عراقي مزور، في منطقة المنصور ببغداد، بينما القت مفارز شرطة بغداد القبض على ثلاثة متهمين أحدهم وفق المادة ٤ /١ إرهاب واخرين وفق مواد قانونية أخرى، إضافة إلى اعتقال ستة متهمين بالقتل؛ وترويج وتعاطي المخدرات من قبل قطعات فرقتي الأولى والثانية شرطة اتحادية".

وأردفت، "كما تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات "صقر بغداد" من معالجة رمانتين يدويتين كانتا مرميتين على جانب الطريق في منطقة الكمالية شرقي بغداد وبدون حادث. فضلاً عن معالجة عبوة ناسفة وضعت امام احدى الدور السكنية في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد".

في حين "تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال ثلاثة متهمين أحدهم بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات والآخرين وآخرين بمواد قانونية أخرى، مع ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة ومصادرة (٦) مسدس وبندقيتين اثنتين من نوع M16، و(٣٧٩) اطلاقة عتاد مختلفة الأنواع، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية واعداد من المخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة"، وفق البيان.