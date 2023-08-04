بغداد.. "أبو البكرة" ينهي حياة شاب والأمن يطيح بقتلة منتسب بالحشد

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، صباح الجمعة، ثلاثة أحداث أمنية بينها انتحار شاب واعتقال ثلاثة متهمين بقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة أشخاص نتيجة مشاجرة مجهولة الأسباب.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً من مواليد 2004 أقدم صباح اليوم، على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (وبلي) أبو البكرة، لتستقر الرصاصة في رأسه داخل منزله ضمن منطقة حي العدل، والأسباب لم تعرف بعد".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر، أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي يوم أمس، ضمن منطقة الزعفرانية".

وأشار إلى أن "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة، ما أسفر عن إصابة أب وأبنائه الاثنين بجروح، نتيجة طعنات مختلفة في الجسم، تم نقلهم إلى المستشفى وقدموا شكوى ضد أشخاص معرفين لديهم".

وفي الأنبار، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، إلقاء القبض على تاجر مخدرات بعملية نوعية، وبدلالته ضبطت (140,000) ألف حبة مخدرة نوع (كبتاجون) مخبأة تحت أرض متروكة في محافظة الأنبار.