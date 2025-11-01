بغداد وكركوك.. بدء انتشار القوات الأمنية قرب مراكز الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

بدأت القوات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، مساء السبت، انتشارها في المدارس التي تم اعتمادها كمراكز اقتراع، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الانتشار بدأت قرب المدارس، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".

وأوضح أن القوات الأمنية شرعت بـ"تهيئة فلاتر التفتيش وخيام المنتسبين".

كما باشرت قوات الجيش العراقي في محافظة كركوك، الانتشار في عموم مناطق المدينة ومحيطها، تمهيداً لتأمين المراكز الانتخابية قبيل انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الجيش ضمن قاطع عمليات كركوك بدأت منذ ساعات الصباح الأولى تنفيذ خطة انتشار موسعة تشمل المراكز الانتخابية والمناطق الحيوية والطرق الرئيسة، بإشراف مباشر من القيادات الأمنية العليا".

وأضاف أن "الانتشار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومنع أي خروقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، بالتنسيق مع الشرطة المحلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية شددت إجراءات التفتيش عند مداخل المدينة ونشرت دوريات راجلة وآلية قرب المدارس التي حُددت كمراكز اقتراع".

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في وقت سابق أن تحديد عطلة الانتخابات ليس من مسؤوليتها وهو من مسؤولية مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنها ستتسلم المدارس التي تم اعتمادها كمراكز اقتراع بدءاً من الخامس من الشهر الجاري وحتى الثالث عشر منه، أي بعد يومين من انتهاء التصويت العام.

وكان رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، أعلن في وقت سابق يوم السبت، أن نحو 170 ألف ضابط ومنتسب في الوزارة سيشاركون في تأمين المراكز الانتخابية يوم الاقتراع الخاص والعام في الانتخابات التشريعية في العراق المزمع اجراؤها خلال الايام المقبلة.

وقال العميد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الوزارة، إن 9932 ضابطاً، و 158 ألفاً و162 منتسباً سيشاركون في تأمين أكثر من 7 آلاف مركز انتخابي للتصويت العام، ونحو 600 مركز للتصويت الخاص، إضافة إلى الجهد الاستخباري إلى جانب باقي القطاعات الأمنية.

وأضاف أن فعاليات وزارة الداخلية خلال التصويت الخاص والعام تبدأ من الحدود وصولاً الى مراكز المدن من دون توقف، لافتاً الى أن وزارة الداخلية ستدخل بالإنذار "ج" خلال الانتخابات.

وأشار العميد ميري الى تسجيل وزارة الداخلية 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، مجددا التأكيد أنه لا توجد أي تعليمات بوجود قطع أو حظر للتجوال أثناء فترة الانتخابات.