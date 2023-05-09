بغداد.. انتشار أمني قبيل انطلاق تظاهرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتشار مكثف للأجهزة الأمنية وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاق تظاهرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات حفظ القانون والشرطة الاتحادية انتشرت بكثافة ضمن ساحة الخلاني وساحة التحرير وجسر الجمهورية، تحسباً لانطلاق تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب".

في سياق متصل، وجهت مديرية استخبارات وامن بغداد استخبارات امن الكرخ والرصافة بان يكون الدوام 100‎% ليومي الثلاثاء والاربعاء وشددت على منع اعطاء الاجازات خلال اليومين المذكورين، تحسبا من حدوث اي تظاهرة، وفقاً لمصدر أمني.

وتظاهر المئات من موظفي الوزارات العراقية، مطلع الشهر للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023.

ويقول متظاهرون، التقتهم وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة نظمت للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى.