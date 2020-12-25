بغداد.. انتشار مسلحين على خلفية اعتقال قيادي "كبير" في العصائب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق يوم الجمعة في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي عصائب أهل الحق انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين على خلفية اعتقال قوة أمنية لقيادي كبير في العصائب بتهمة الإرهاب.

وأوضح المصدر أن القيادي في العصائب عليه اعترافات بتورطه في جرائم تتعلق بالارهاب.

وأشار إلى أن انتشار المسلحين جاء في محاولة ضغط لإطلاق سراح القيادي في العصائب، وهو ما رفضته السلطات المختصة.

وأردف المصدر أن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة مجدداً بعد انسحاب مسلحي العصائب.

من جانبه، أبلغ مصدر في العصائب وكالة شفق نيوز، بأن العصائب أملهت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتى الساعة الخامسة فجراً لإطلاق سراح القيادي المعتقل.

وأشار إلى أن "القيادي المعتقل كان هو سبب تحريك أصحاب المصارف الأهلية والشركات التجارية للتظاهر أمام البنك المركزي بسبب رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي".

وقال المصدر إن مسلحي العصائب في حالة تأهب قرب مقراتهم في بغداد.