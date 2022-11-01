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بغداد.. انتحار فتاة عشرينية وإحباط "محاولة" لمنتسب في وزارة الدفاع

Category: أمـن

Date: 2022-11-01T09:34:30+0000
بغداد.. انتحار فتاة عشرينية وإحباط "محاولة" لمنتسب في وزارة الدفاع

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد يوم الثلاثاء، تسجيل حالتي انتحار لمنتسب في القوات المسلحة وفتاة شابة، فيما تم إحباط احداها من قبل دورية للشرطة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "فتاة تولد 2003 على محاولة الانتحار من خلال تناول كمية مختلفة وكبيرة من الأدوية ضمن منطقة الامين الثانية شرقي بغداد"، لافتا الى أن أسباب الانتحار تعود إلى مشاكل عائلية.

وفي حادث آخر، أضاف المصدر؛ أن شخصا منسوبا الى وزارة الدفاع حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الجمهورية، إلا أن تواجد احدى دوريات الشرطة حالت دون إتمام المحاولة.

وبين أن الأسباب التي دفعت المنتسب على الانتحار تعود لمعاناته من الأمراض وعدم قدرته المادية على مراجعة الأطباء.

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