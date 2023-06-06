بغداد.. انتحار فتاة بإطلاقة نارية ومصرع مواطن بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار فتاة باطلاق النار على نفسها فيما لقي شخص مصرعه بحادث سير في بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فتاة تولد 2008 انتحرت، بأسلوب إطلاق النار على رأسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد"، مبينا ان "والد الفتاة يعمل منتسباً في وكالة الاستخبارات واسباب الانتحار ضغوط دراسية حسب ادعاء ذويها".

وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن "شخص لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس على طريق محمد القاسم"، مبينا ان "تم توقيف مرتكب الحادث ونقل جثة المتوفي الى الطب العدلي لغرض التعرف عليه وتسليمه الى ذويه".