بغداد.. انتحار باكستاني داخل مكتب لأحد مرشحي الانتخابات واعتقال سجين هارب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام وافد أجنبي على الانتحار داخل مكتب تابع لأحد مرشحي الانتخابات النيابية، وسط العاصمة، فيما ألقي القبض على محكوم بتهمة جنائية هارب من أحد السجون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يحمل الجنسية الباكستانية أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف أحد المكاتب التي يعمل بها والتابع لأحد المرشحين ضمن منطقة زيونة وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وعلى صعيد منفصل، أشار المصدر إلى إلقاء القبض على محكوم بالسجن المؤبد متهم بتعاطي المخدرات والتزوير والسرقة، سبق وأن تمكن من الهرب من سجن بادوش"، مبيناً أنه تم اعتقاله ضمن جانب الرصافة.