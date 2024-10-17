بغداد .. امرأة تضرم النار بجسدها وإنقاذ رجل من محاولة انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بانتحار امرأة حرقاً وإنقاذ رجل حاول الانتحار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1985 أقدمت على الانتحار بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن منطقة معسكر الرشيد حسب ادعاء ذويها تعاني من مرض السرطان".

واشار المصدر الى ان "هذه هي الحالة الثانية خلال 24 ساعة".

وفي السياق، أشار المصدر الى "انقاذ رجل تولد 1993 حاول رمي نفسه من اعلى جسر الصرافية باتجاه نهر دجلة بدافع الانتحار".

ولفت الى "نقل الرجل إلى أحد المراكز كاجراء اصولي، علما انه من سكنة محافظة بابل ولم تعرف أسباب الانتحار".