بغداد.. الإيقاع بعصابة احتالت على شخص بطريقة هوليودية وسرقت منه مليوناً و400 ألف دولار

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد من الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة متهمين لقيامهم بالاحتيال على أحد المواطنين بحجة التوسط لشراء عقار له في منطقة زيونة ببغداد.

وتأتي عملية القبض بعد استنجاد المشتكي بمفارز مكافحة إجرام بغداد حول تعرضه للاحتيال وسرقة مبلغ مليون و400 ألف دولار، من قبل مجموعة أشخاص بعد استدراجه الى منطقة المنصور وإقناعه بجلب المبلغ والجلوس في مكان وهمي على أنه شركة صرافة للتأكد من المبلغ وانتظار مالك العقار المعروض للبيع ليقوموا بعد ذلك بالهروب واحداً تلو الآخر من فتحة مفرغة هوائية صغيرة خلفية في الشركة وأخذ المبلغ.

وذكر بيان للمديرية، أنه يتم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال الى محل الحادث والتحري وجمع المعلومات واستخدام التقنية الحديثة لتتبع الجناة، وأثمرت الجهود بالتوصل الى أفراد العصابة والقبض عليهم وضبط بحوزتهم مبلغ (66 ألف دولار فضلا عن 90 مليون دينار مع أربعة أجهزة موبايل آيفون وشرائح سيم كارت وجهاز DVR)، دونت أقوال المتهمين وصدقت قضائياً بالاعتراف بجريمة السرقة، كما اعترفوا بقيامهم بعملية ثانية والاحتيال على شخص آخر وأخذ مبلغ 300 مليون دينار منه، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم أصولياً وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.