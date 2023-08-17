بغداد..الإيقاع بسمسارة عرضت فتاتين للبيع وورطتهما بممارسة البغاء (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بالقاء القبض على متاجرة بالبشر (سمسارة) عرضت فتاتين للبيع وقامت بتوريطهما بممارسة البغاء وذلك في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن وكالة الإستخبارت تلقت معلومات استخبارية دقيقة تضمنت قيام امراة بعرض فتاتين للبيع بمبلغ وقدره 15000 دولار اضافة إلى توريطهما بممارسة البغاء من اجل كسب المال غير المشروع .

وأوضح البيان أن مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد وعلى راس فريق استخباري مختص بمكافحة الاتجار بالبشر باشرت باجراء تحرياتها اللازمة، والتي اثمرت من خلال كمين محكم من الاطاحة بالمراة المتاجرة واحباط عملية بيع الفتاتين.

وفقا لبيان الداخلية، فإنه "لدى التحقيق مع المتاجرة اعترفت صراحة بقيامها ببيع الفتتين ودفعهن لممارسة البغاء من اجل الحصول على الأموال غير المشروعة".

هذا وقد دونت اقوالها واحيلت الى الجهات التحقيقية لتنال جزاءها العادل، حسب البيان الذي حث المواطنين على ضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .