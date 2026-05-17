بغداد .. الأمن يعتقل متهماً باغتصاب "حدث" ويطيح بموزّع المتسولات إلى المحافظات

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على شخص بتهمة الاعتداء واغتصاب "حدث" ضمن منطقة الأمنية شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات معه، بينما نُقل الحدث إلى مركز صحي لعرضه على الطب الشرعي والتأكد من صحة أقواله.

وقبل أيام قلائل شهدت مناطق شرقي بغداد حادثي اغتصاب فتاتين أسفرا عن مصرع احداهما بعد القاها في مياه "مبازل"

في حادث آخر أعلنت قيادة شرطة جانب الرصافة من العاصمة بغداد في بيان، إلقاء القبض على متهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من جانب الرصافة إلى المحافظات، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية.

وأكدت أن عملية القبض جرت من خلال نصب كمين محكم، مشيرة إلى ضبط أربع متسولات وعدد من الأطفال برفقة المتهم، وتم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.