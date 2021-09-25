بغداد.. الأمن يطيح بمتهمين يحملان "منشورات تحريضية" وآخرين متهمين بـ"الإرهاب"

شفق نيوز/ القت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / شرطة بغداد، يوم السبت، القبض على متهمين اثنين يحملان منشورات تحريضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود اثنين من المتهمين وبحوزتهما منشورات تحريضية هدفها خلط الاوراق وتضليل الناس وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة امر الفوج والتفتيش على المتهمين وضرورة القاء القبض عليهما وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهما منشورات تدعو الى التحريض على توجهات دينية هدفها خلق حالة من الفوضى بين صفوف المواطنين".

واشارت الى "اقتياد الملقى القبض عليهما الى مركز الشرطة للتحقيق معهما وعرض اوراقهما على القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

وأفادت خلية الإعلام الأمني امس الجمعة باعتقال 8 أشخاص بتهمة "الإساءة" إلى المراجع الدينية في جنوب غربي العاصمة بغداد.

كما القت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد القبض على "إرهابيين" اثنين ضمن سيطراتها.

وقالت ، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين، الأول حاول النفاذ من سيطرة البوعيثة مطلوب الى مديرية مكافحة الارهاب حيث تم تسليمه الى جهة الطلب فيما القي القبض على المتهم الثاني والذي يعد من الإرهابيين المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن سيطرة بغداد واسط حيث تم تسليمه الى احد مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".