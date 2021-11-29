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بغداد.. الأمن يطيح باثنين "دوّارة" سرقا أكثر من 13 ألف دولار وجواز سفر من أحد البيوت

Category: أمـن

Date: 2021-11-29T06:36:22+0000
بغداد.. الأمن يطيح باثنين "دوّارة" سرقا أكثر من 13 ألف دولار وجواز سفر من أحد البيوت

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بسرقة أكثر من 13 ألف دولار وجواز سفر من داخل احدى الدور في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحداث لقيامهما بسرقة مبلغ (13500 دولار أمريكي مع جواز سفر) من داخل دار احد المواطنين في منطقة الطالبية ببغداد".

واوضح، ان "هذه العملية تأتي بعد ورود أخبار حول حادث السرقة والانتقال فورا الى محل الحادث والتحري وجمع المعلومات وبالطرق الفنية تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهما حيث ادعيا انهما (دوارة) يتجولان في الازقة لبيع وشراء الاغراض المستعملة وقد استغلا خلو الدار من ساكنيها وقاما بجريمة السرقة".

واشار البيان الى "تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".

ولفت البيان الى "القبض على متهم وضبط بحوزته باج (مزور) ، لاحدى الدوائر، وتم عرض الموضوع على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات".

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