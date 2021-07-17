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بغداد.. الأمن الوطني يطيح بـ"إرهابيين" أحدهما مسؤول العبوات الناسفة

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T14:05:37+0000
بغداد.. الأمن الوطني يطيح بـ"إرهابيين" أحدهما مسؤول العبوات الناسفة

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني، يوم السبت، القبض على "إرهابيين" اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمال بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، شرعت بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته".

واضافت، أنه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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