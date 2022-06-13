بغداد.. الإعدام لمجرم دفن ضحيته بحديقة منزله في المنصور

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، صدور حكم الإعدام شنقاً للمجرم الذي قام بقتل ودفن المجني عليه، في حديقة داره بحي الداودي ضمن منطقة المنصور.

وتعود تفاصيل الجريمة، إلى 25 تشرين الأول 2021، عندما علمت وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة رجل كان مدفونا داخل حديقة منزل في الداودي (م611 ز19 د8)، منذ أربعة أشهر.

وأبلغ مصدر أمني، الوكالة حينها، أن "قوة من مكافحة إجرام المنصور، التي كلفت بمتابعة القضية، وجدت على بقايا الجثة (سلاسل حديدية وأشرطة لاصقة لون رصاصي)، لافتاً إلى أن "المجني عليه (م، أ، ع) كان مفقوداً منذ فترة، وهو غير متزوج ولديه شقيقة تعيش في الخارج".