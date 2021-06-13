بغداد.. الإطاحة بمخالفين لشروط الإقامة واعتقال عصابة سرقت مبالغ ومخشلات ذهبية

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية في العاصمة بغداد، يوم الاحد، على أكثر من 100 مخالف أجنبي لشروط الإقامة، وأطاحت بعصابة سرقت مبالغ ومخشلات ذهبية.

وقالت مديرية شؤون الاقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ١٠٢ مخالف أجنبي في منطقتي التاجي والطوبجي ببغداد".

وأوضحت أن "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات، والقوة الماسكة للأرض، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

من جانبها، أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن تمكن مفارز مكتب الدورة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره (٩٠) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.

وبينت المديرية؛ أن "فريق عمل قام بمتابعة حادث السرقة وأثمرت جهوده بالقبض على المتهمين وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بوقت لم يتجاوز (٤٨) ساعة.

وأفادت بأن المتهمين اعترفوا بارتكابهم حادث السرقة، وتم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء".

بدورها، نفذت مديرية نجدة بغداد واجبات أمنية وألقت القبض على عدد من المتهمين.

وأشارت إلى "إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة حيازة الاسلحة غير المرخصة والسرقة، والقبض على عدد من المتسولين خلال حملة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية".

وأضافت المديرية؛ أن "دورياتها المنتشرة في شوارع العاصمة تمكنت من ضبط سيارتين عليهما اشارتي حجز، و59 سيارة اخرى مخالفة للتعليمات القانونية و مظللة وبدون لوحات تسجيل".