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بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-11-16T17:53:55+0000
بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

شفق نيوز/ ألقت قيادة شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، القبض على متهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / فوج طوارىء بغداد الحادي عشر وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة القت مفارز الفوج والمديرية المذكورة القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما قطعة أثرية حيث تم تسليمهما الى جهة الطلب".

واضافت، أن "مفارز الفوج بالتعاون مع مكافحة المخدرات القت القبض على متهم ثالث مطلوب وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات حيث تم تسليمه ايضا الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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