بغداد.. الإطاحة بقاتل مفوض شرطة خلال محاولته الفرار

شفق نيوز/ تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم بقتل مفوض شرطة يوم الخميس قبل تمكنه من الفرار، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على المتهم الذي قام بقتل مفوض شرطة أثناء محاولته الفرار إلى إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مفوضا في الشرطة قتل وأصيب ضابط برتبة نقيب أثناء تنفيذ عملية إلقاء قبض على متهمين بقضية سرقة عجلات في حي المعلمين بمنطقة الدورة في بغداد".

وأضاف المصدر أن قوات الشرطة تبادلت إطلاق النار مع المتهم الذي تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن الشرطة تمشط المكان بحثاً عن المتهم الفار.