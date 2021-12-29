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بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابي" ومتهمين آخرين بالتزوير والسرقة وتعاطي المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T07:47:04+0000
بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابي" ومتهمين آخرين بالتزوير والسرقة وتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الأربعاء بتمكن قواتها من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بقضايا السرقة والتزوير في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكتب إجرام النهروان التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ / ارهاب لقيامه بالدكة العشائرية ضمن منطقة النهروان".

وأشارت إلى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة أعلاه لينال جزاءه العادل". 

كما أفادت "بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي سياق متصل، قالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها "تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين بينهم امرأتين بتعاطي المخدرات في منطقة البياع جنوب غرب بغداد".

وأضافت أنه تمت عملية إلقاء القبض بعد توفر معلومة استخبارية دقيقة بوجود مضافة للتعاطي داخل احد الأسواق ضمن منطقة البياع.

وأشارت إلى "إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة ، 2 بايب للتعاطي ، 2سكين ،بالإضافة الى مسدس".

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