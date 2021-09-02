بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابي" والعثور على جثة امرأة شابة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة بغداد، يوم الخميس، بتمكن قواتها من إلقاء القبض على متهم بـ"الارهاب" حاول النفاذ إلى العاصمة من خلال إحدى السيطرات.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة".

كما أشارت إلى أن "مفارز سيطرة شاطئ التاجي، ألقت القبض على متهم مطلوب بقضايا تتعلق بالسرقة، فيما ضبطت سيطرة الانتصار سلاح نوع مسدس كلوك غير مرخص بحوزة احد المخالفين".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون وتسليمهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة".

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية لامرأة يتراوح عمرها بين ٢٠ و٢٥ سنة".

وأوضح أن "الجثة بدت عليها آثار عدة اطلاقات ناريه في منطقتي الصدر والبطن ضمن منطقة الشماعية قرب المستشفى التركي شرقي بغداد".