بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وضبط متفجرات

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، باعتقال "إرهابيين" إثنين وضبط كدس من المواد المتفجرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وردت معلومات تفيد بتواجد متهم مطلوب وفق المادة ٤ /١ إرهاب في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد قاطع مسؤولية اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة".

وأضافت، "على الفور توجهت قوة من اللواء أعلاه وتمكنت من متابعة المتهم وإلقاء القبض عليه، في حين تمكنت قوة أخرى من اللواء نفسه وبالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة التهذيب من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ٢/٤ إرهاب في أحد قطاعات مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأشارت إلى "ضبط كدس من المواد المتفجرة احتوى على أربعة صواريخ مضادة للدروع نوع (ماليوتوكا) وثلاثة قنابر هاون مختلفة الاحجام، ومخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، من قبل قطعاتنا الأمنية في اللواء (٢٢) فرقة المشاة في قرية ستة ناحية المشاهدة".