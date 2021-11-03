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بغداد.. الإطاحة بـ"أبو ياسر" ناقل عبوات داعش

Category: أمـن

Date: 2021-11-03T12:31:41+0000
بغداد.. الإطاحة بـ"أبو ياسر" ناقل عبوات داعش

شفق نيوز/ أفاد خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على "أبو ياسر" وهو مسؤول عن نقل العبوات لصالح تنظيم داعش في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد ل،كالة شفق نيوز، "شرعت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، صباح اليوم، بعملية امنية لضرب اهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ويعتبر هذا الوكر مركز لانطلاق العمليات الارهابية التي شهدها القضاء".

وتابعت، أنه "بكمين محكم تم القبض على الارهابي المكنى (ابو ياسر) الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى امني شمال بغداد".

وأشارت إلى أنه "اعترف بوجود وكر يضم كدس للعبوات الناسفة وبعد الانتقال الى المكان تم العثور على (٩١) عبوة ناسفة معدة للتفجير، وقد تم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية".

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