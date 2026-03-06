بغداد.. الإطاحة بعصابة "أم الموس"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الجمعة، القبض على عصابة نسوية تُعرف باسم "أم الموس" تتكون من أربع متهمات، بعد تورطهن في سرقة الحقائب النسائية وعمليات النشل داخل الأسواق والأماكن المزدحمة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم مكافحة إجرام المنصور تمكنت من الإطاحة بالعصابة عقب ورود معلومات دقيقة عن نشاطها، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة القضية وجمع المعلومات عن أفراد العصابة وتحركاتهن.

وأضافت أن التحريات أسفرت عن تحديد أماكن تواجد المتهمات، ليتم تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود أثناء محاولتهن تنفيذ عمليات سرقة.

وأشارت الشرطة، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمات وتوقيفهن وفق أحكام القانون، تمهيداً لعرضهن على القضاء لينلن جزاءهن العادل".