بغداد.. الإطاحة بعصابة سرقت مبلغ مالي من مطعم بفندق 5 نجوم

شفق نيوز- بغدادأعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الأربعاء، القبض على عصابة إجرامية محترفة أقدمت على سرقة أحد المطاعم داخل فندق خمس نجوم في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.وقال الشرطة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة إجرام الكرخ / قسم الصالحية تمكّنت من إلقاء القبض على عصابة إجرامية محترفة أقدمت على سرقة أحد المطاعم داخل فندق خمس نجوم في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".وأوضحت القيادة في بيانها، أن القوة الأمنية نجحت بعد متابعة دقيقة وجمع المعلومات، في تحديد أفراد العصابة وضبطهم، حيث تبيّن استخدامهم أدوات خاصة لفتح الخزنة (القاصة) وسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل الفندق". وأسفرت العملية، وفق البيان، عن استرداد كامل الأموال المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، انتقال العراق من تصنيف القائمة (E) إلى القائمة (B)، وهي قائمة الدول المستقرة أمنياً.ويعني انتقال العراق من القائمة (E) إلى القائمة (B) خروجه من تصنيف الدول ذات الهشاشة الأمنية العالية، ودخوله ضمن الدول التي تشهد استقراراً أمنياً أفضل، بحسب معايير تقييم تعتمدها الجهات الأمنية المختصة، ما ينعكس إيجاباً على التعاون الدولي، وحركة السفر، والثقة بالوضع الأمني داخل البلاد.