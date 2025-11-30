بغداد.. الإطاحة بشبكة اتجار بالبشر وكشف جريمة قتل والد لابنته (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن كشف تفاصيل جريمتين بعد القبض على 30 متهما وتحرير ضحايا عدة.

وقالت المديرية في مقطع فيديو نشرته، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جرت في الرصافة ببغداد، حيث تم ضبط 30 متهما، في بناية تستخدم للامور الجنسية".

وأضافت "عثرنا على ضحايا، وتم تحريرهن، وخاصة النساء، وبعضهم جرى استغلالهن والاعتداء عليهن".

وتابع "خلال التحقيق وجدنا جريمة أخرى، وهي تعذيب فتاة وقتلها، حيث اعترفت إحدى الفتيات اللواتي تم ضبطهن في البناية".

وأكدت أن "الجريمة نفذها الأب، حيث قتل ابنته، وبشهادته زوجته، وتم رمي جثتها بموقع للطمر الصحي".