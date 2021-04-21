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بغداد.. القوات الأمنية تطيح بـ"إرهابيين" ومتاجرين بالاعضاء البشرية ولصوص

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T07:39:57+0000
بغداد.. القوات الأمنية تطيح بـ"إرهابيين" ومتاجرين بالاعضاء البشرية ولصوص

شفق نيوز/ القت القوات الأمنية، يوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب".

وأضافت، أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل، ومتهمين اثنين بتجارة الأعضاء البشرية، ومتهم بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

بدورها أعلنت مديرية شرطة النجدة تنفيذ واجبات ومهام أمنية في غضون الـ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان، إن "الممارسات أسفرت القبض على عدد من المتهمين تنوعت جرائمهم بين الإرهاب والمخدرات والسرقة وحمل السلاح غير المرخص، كما ألقت المفارز القبض على عدد من المتسولين والمخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن تمكنها من إنقاذ شخص لمحاولتة الانتحار من أعلى جسر المثنى وضبطت عددا من العجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وأضافت المديرية أنه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

من جانبها أعلنت ألقت مفارز مكافحة الإجرام مكتب مكافحة إجرام التاجي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة عدة دور سكنية في منطقة التاجيات شمال العاصمة بغداد".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة  ٤٤٣ من قانون العقوبات، كما تم إجراء كشف الدلالة للمتهمين وجاء مطابقا لاعترافاتهم بعدة جرائم".

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