بغداد.. القضاء يصدر حكما بإعدام ثلاثة أشقاء قتلوا أباهم

شفق نيوز/ اصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق ثلاثة اشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منشورا على صفحتها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه بعد اكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الادلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحةً بارتكاب الجريمة، تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع اوراقهم التحقيقية اصوليا الى محكمة الجنايات المركزية.

وأضافت أن الحكم صدر بحقهم وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.