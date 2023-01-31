بغداد.. القبض على 5 متهمين يتاجرون بالبشر بينهم "نساء اجنبيات"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الثلاثاء، ان مفارزها تمكنت من اختراق شبكة للاتجار بالبشر والقبض على عناصرها في محافظة بغداد مكونة من خمسة متهمين بينهم نساء من الجنسية الأجنبية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها".

واشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق احكام المادة 6من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 اصوليا.