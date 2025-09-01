بغداد.. القبض على أشخاص بحوزتهم صكوك مزورة ومسلح هارب منذ 14 عاماً

شفق نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني في قيادة شرطة بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط صكوك مزوّرة وأسلحة في مناطق متفرقة بالعاصمة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مفارز قسم مكافحة الجريمة في باب الشيخ والاستخبارات، ألقت القبض على ثلاثة متهمين وهم: (ع.ع.ش)، و(ك.ج.م)، و(س.ك.ع).

وأشار إلى أن بحوزة المتهمين (أربعة دفاتر صكوك) عائدة إلى مصرف الرافدين، تحتوي على 100 صك مزوّر، بالإضافة إلى مبالغ مالية عراقية وأجنبية، وتمت إحالتهم إلى قسم مكافحة الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي حادثة أخرى، تمكنت قوة أمنية مشتركة من القبض على متهم هارب منذ عام 2011، وفق المادة 406 من قانون العقوبات، في منطقة الراشدية، شمال العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم (ص.ر.ك) كان بحوزته بندقية كلاشنكوف، وتم ضبط السلاح وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية.