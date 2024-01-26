بغداد.. القبض على 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة "فريق ركن"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط رفيع الرتبة قام بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، تضمنت قيام شخص يحمل رتبة فريق ركن ويدعي أنه يعمل في عدة وزارات أمنية كما أدعي بصلة القربى من أحد السادة الوزراء وقيامه بإعطاء وعود للمواطنين بإنجاز معاملاتهم".

وأضافت "كما قام بإصدار مجموعة من الباجات، والهويات، والتخاويل المزورة، حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عنه، وبعد إكمال جميع التحريات تم استحصال الموافقات الأصولية".

وبينت أنه "بكمين محكم وبالجرم المشهود تم القبض على المتهم وبصحبته شخصين قالا إنهما حمايتهم، ولدى التحقيق مع المتهمين الثلاثة اعترفوا صراحة بقيامهم بانتحال أسماء ومناصب عدة شخصيات من أجل الحصول على مبالغ مالية".

وأكدت الوكالة أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".