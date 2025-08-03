بغداد.. القبض على 3 "تاجرات" مخدرات وضبط كمية كبيرة بحوزتهن (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالقبض على 3 تاجرات مخدرات في بغداد، بحوزتهن كمية من مادة الكريستال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة الزوراء ودوريات مركز شرطة اكد، بالاشتراك مع مفارز مخدرات الزوراء، وبعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد متهمات يتاجرن بالمواد المخدرة في منطقة الرشاد، وتم تطويق المنطقة ومداهمة الدار والقبض على المتهمات وعددهن 3".

وأَضاف "تم ضبط داخل الدار كمية (كيلو ونصف) من مادة الكرستال المخدرة وموازين الكترونية، وجرى تسلميهن مع المواد المضبوطة اصولياً الى مديرية مخدرات الرصافة".