بغداد.. القبض على 150 اجنبياً مخالفين لقانون الإقامة

شفق نيوز/ القت مفارز مديرية شؤون الاقامة في بغداد، يوم الاثنين على العشرات من الأجانب المخالفين لقانون الاقامة العراقي.

وذكر بيان لشؤون الاقامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والقوة الماسكة للارض، تم القبض على (150) مخالفا في مناطق الكرادة وزيونة وشارع فلسطين في بغداد على مخالفين لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

وأشارت المديرية إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج الأراضي العراقية، فيما أكدت انها مستمرة بملاحقة المخالفين في مناطق بغداد والمحافظات كافة"، محذرة المواطنين من إيواء الأجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن اماكن تواجدهم.