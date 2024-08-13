بغداد.. القبض على منتسب بوزارة الدفاع بتهمة ممارسة "اللواط"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بالقبض على عنصر أمني بتهمة مخلة بالشرف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية ألقت القبض على شخص يعمل منتسبا في وزارة الدفاع والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 393 بتهمة ممارسة اللواط في منطقة الانباريين بمدينة الكاظمية".

وفي حادث آخر؛ اخبر المصدر بوفاة منتسب في الحشد الشعبي عند تلقيه علاج (ابرة) في أحد المستشفيات".

وأشار المصدر إلى ان المنتسب أثناء ذهابه الى البيت تعرض الى وعكة صحية أدت إلى وفاته ضمن منطقة الخطيب الزراعي في جانب الكرخ، لافتا إلى أنه تم نقل الجثة الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة.

كما أبلغ المصدر؛ عن مصرع شاب مجهول الهوية لا يحمل أي مستمسك تعريفي نتيجة تعرضه الى حادث اصطدام بحاوية نفايات اثناء قيادته دراجته ضمن بستان علاوي في الكاظمية.