بغداد وبابل.. القبض على منتحل صفة ضابط ومطلوب بتهمة الإرهاب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالقبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت من القبض على المدعو (غ.ع) بتهمة انتحال صفة ضابط برتبة لواء".

وأضاف أن "المعتقل ضبطت بحوزته هويات عسكرية"، مبينا أن "عملةي القبض وقعت ضمن منطقة الزعفرانية شرقي بغداد".

وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز سيطرة الحمزة الغربي التابعة لقسم شؤون السيطرات في قيادة شرطة بابل، تمكنت من إحباط محاولة مرور مطلوب بالإرهاب إلى محافظة ديالى، بعد أن حاول التسلل مستخدماً هوية مزورة تدّعي كونه صحفياً".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تؤكد يقظة ودقة منتسبي السيطرات، وتثبت أن أي محاولة للتسلل أو التمويه ستفشل أمام الاحترافية والعزيمة الأمنية".