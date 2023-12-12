بغداد.. القبض على مطلوب حاول الهرب متنكراً بملابس نسائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بالقاء القبض على مطلوب للسلطات العراقية يواجه احكاماً غيابية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة من شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، قام بإعطاء صكوك دون رصيد، وعليه عدة أحكام غيابية".

وأضاف المصدر؛ أن عملية القبض تمت بعد مداهمة داره ضمن منطقة حي العامل، حيث وجد متنكراً بزي نسائي، مشيرا إلى أنه تم ايداع المطلوب التوقيف واتخاذ الاجراءات الاصولية بحقه.