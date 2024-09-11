بغداد وسامراء.. القبض على "مشعوذين" و3 لصوص ونساء مخالفات لشروط الإقامة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على اثنين يمارسنا أعمال السحر والشعوذة، فيما ضبطت ثلاث نساء من جنسيات غير عراقية مخالفات لشروط الإقامة، وكما تم اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة مبلغ مالي في سامراء.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، ومن خلال تسيير الدوريات وإجراء ممارسات أمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين يمارسان أعمال "السحر والشعوذة" في منطقة الكرادة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ثلاث نساء أجنبيات مخالفات لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، ضمن منطقة "البتاويين" وسط العاصمة بغداد.

وأكدت على إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

بدورها أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي من أحد المنازل في مدينة سامراء.

وبينت أنه بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر الجاري تعرض دار المواطن "عايد إبراهيم علي" في حي الضباط الثانية بمدينة سامراء إلى سرقة مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير مديرية شرطة سامراء لمتابعة مجريات الحادث وإلقاء القبض على الجناة.

وأضافت أنه بعد جمع المعلومات والرجوع إلى الكاميرات الموجودة في المنطقة تم التعرف على المشتبه بهم واستحصال موافقة قاضي التحقيق بإلقاء القبض عليهم، وجرى تشكيل قوة وألقي القبض عليهم وهم كل من "م. ن. م" و"ص. ن. م" و"ح. أ. م" وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وعند التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة والصور اعترفوا صراحة بقيامهم بالسرقة وتم تدوين أقوالهم ابتدائياً وتصديقها قضائياً لغرض إحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزائهم العادل.