بغداد.. القبض على مدرس ينتحل صفة "مضمد"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة ببغداد، يوم الأربعاء، عن القبض على مدرس لانتحاله صفة معاون طبي "مضمد".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة الخنساء، تمكنت من إلقاء القبض على شخص (يعمل مدرس) لانتحاله صفة مضمد ومزاولة مهنة التضميد دون الحصول على الموافقات الرسمية، داخل محل في منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وأضافت "كما تم ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بحوزته، وتم ايداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".