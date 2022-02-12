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بغداد.. القبض على مجرم قتل أخاه واغتصب ابنتيه

Category: أمـن

Date: 2022-02-12T09:42:01+0000
بغداد.. القبض على مجرم قتل أخاه واغتصب ابنتيه

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم السبت، القبض على قاتل وزانٍ في المحارم بمنطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.

وذكر بيان لعمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "على ضوء المناشدات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة تدعي قيام احد افرادها بقتل والدهم واغتصاب وتهديد وتعنيف لأفراد العائلة، تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة اللواء قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأضاف البيان؛ أن "من اللواء الاول الفرقة ذاتها مسندة بمفرزة من استخبارات اللواء اعلاه بعد إجراء عملية التحري وجمع المعلومات عن تواجد المتهم في منطقة النهروان (ابوعروج) تمكنت من القاء القبض عليه بجريمة  (القتل، وزنا المحارم، والتعنيف) حيث ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها".

وتابع البيان، أن المجرم اعترف خلال التحقيق الأولي صراحةً قيامه بجريمة اغتصاب ابنتي اخيه وهما فتاتين تبلغان من العمر (١٢- ١٥ عاما) بعد ان قام بقتل والدهما في وقت سابق".

واشار البيان؛ أنه "اثناء التحقيق مع عائلة المجرم في داره تم ملاحظة عملية تعنيف لابنه البالغ من العمر (٩) سنوات وعليه آثار كدمات بوجهه وانحناء في الظهر من قبل والده (المجرم)".

ولفت إلى أنه تم تسليم المجرم مع سلاحه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون العادل.

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