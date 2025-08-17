بغداد.. القبض على متهم بتهديد أشخاص بـ"سلاح كاتم" في مواقع التواصل

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد، عن القبض على شخص بعد تهديده عدد من الاشخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، بسلاح "كاتم للصوت".

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني في بغداد، وبعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة، تمكن من إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحاً كاتماً للصوت برفقة عناصر مسلحة، موجهاً تهديدات مباشرة ضد أشخاص مجهولي الهوية".

وأضاف "تمكنت مفارزنا الأمنية، وبعد متابعة دقيقة ومكثفة للموضوع وتفعيل الجهدين الاستخباري والفني، من تحديد هوية المتهم بدقة والوصول إلى مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وفق الأصول القانونية"، مبينا أنه "جرى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".