بغداد.. القبض على متهمين بجرائم مختلفة بينهم أجانب يسرقون بـ"التنويم المغناطيسي"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بينهم "بالقتل العمد" واثنين آخرين أجانب يمارسان جرائم السرقة بواسطة "التنويم المغناطيسي".

وذكر إعلام القيادة في بيان ورود لوكالة شفق نيوز، أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية للبحث والتفتيش المناطقي بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الأولى، الثانية) شرطة اتحادية وقيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين".

وأضاف أن "من بين الملقى القبض عليهم متهم بالقتل العمد، واثنين آخرين أجانب الجنسية، يمارسان جرائم السرقة بواسطة (التنويم المغناطيسي) ومتهم بالسحر والشعوذة، وأجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الحرية، الأمين) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".