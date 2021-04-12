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بغداد.. القبض على متهمين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T06:58:57+0000
بغداد.. القبض على متهمين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها دونت أقوال المتهمين الاثنين بالقتل، واعترفا ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

وأضافت أن "قوة من لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة، ألقت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر كونه يقوم ببيع الأعضاء البشرية”.

وأوضحت المديرية، أن "العملية تمت بعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له والقبض عليه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الأعضاء البشرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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