بغداد.. القبض على متهمين بالسرقة وحرق منزل وتهديد مواطنين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، يوم الجمعة، عن القبض على متهمين بجرائم سرقة وإحراق منزل وتهديد مواطنين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ / قسم الدورة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين أقدموا على ارتكاب جريمة سرقة وإحراق دار سكنية ضمن جانب الكرخ، وذلك بعد جمع المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة كاميرات المراقبة".

وأضافت "كما تبيّن قيام المتهمين بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات صريحة، ظهر فيها أشخاص يحملون أسلحة في محاولة لبث الرعب بين المواطنين والإخلال بالأمن العام".

وبينت "جرى توقيف المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".